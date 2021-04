Funerali Principe Filippo: donna nuda interrompe la cerimonia

Diversi agenti di polizia sono stati fotografati mentre portavano via una donna nuda poco distante dal castello di Windsor dove si stavano celebrando i funerali del Principe Filippo: cosa è accaduto?

La donna si è messa a correre per strada gridando “salva il pianeta” dopo che la folla aveva iniziato ad applaudire al termine del minuto di silenzio per il principe Filippo.

Ma non è finita qui. La signora in questione ha tentato pure di salire sulla statua della regina Vittoria prima che gli agenti di polizia la allontanassero dalla scena.

La polizia è stata successivamente vista mentre recuperava gli abiti della donna dopo averla avvolta con un lenzuolo.

Topless woman arrested outside Windsor Castle during Prince Philip's funeral https://t.co/TqOJJs36zJ via @MetroUK @ruth_lever he would have loved it

— andrewleverR (@andrewleverart) April 17, 2021