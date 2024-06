Mediaset contro la TV trash: Pier Silvio Berlusconi boccia l’Isola e svela la sua linea editoriale

In queste ore in quel di Milano si è tenuta una conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi che ha svelato la sua nuova linea editoriale per debellare il trash in TV per quanto riguarda i programmi di Mediaset.

Mediaset contro la TV trash: Pier Silvio Berlusconi boccia l’Isola dei Famosi

“Da settembre a maggio, compresi tutti gli eventi, il totale Mediaset è davanti al totale Rai”, ha esordito Berlusconi facendo un focus sugli ascolti TV.

Poi ha parlato della nuova linea editoriale adottata da Mediaset:

Non c’è una nuova linea editoriale per i reality. E soprattutto la parola trash, che è stata tanto usata, non solo non mi piace ma non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del GF e ho trovato che ci fossero degli eccessi. La nuova linea editoriale si traduce in non scegliamo concorrenti per fare casino ma concorrenti con delle storie, magari non professionisti del reality, non influencer che farebbero qualunque cosa. Questa è la linea editoriale.

E per quanto riguarda i programmi estivi, Piersilvio ha parlato di Mattino Cinque e Pomeriggio 5 che, in merito alla parentesi estiva, saranno affidati rispettivamente a Dario Maltese e Simona Branchetti.

Poi le critiche all’Isola dei Famosi:

Ci sono state cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto mi ha trovato in disaccordo. E’ un reality. Mi aspettavo storie più profonde, è stato sbagliato il cast. Il GF mi ha soddisfatto.