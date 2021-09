Jennifer Lopez “snobba” Serena Rossi a Venezia78: scoppia la bufera per la caduta di stile – VIDEO

Jennifer Lopez ha letteralmente snobbato la nostra Serena Rossi, bellissima madrina di Venezia 78. L’attrice campana, dopo essersi presentata alla collega, si è successivamente defilata con l’arrivo di Ben Affleck che amoreggiava con la sua fidanzata.

Jennifer Lopez “snobba” Serena Rossi a Venezia78

Questa sera scopriremo chi si aggiudicherà l’ambito Leone d’Oro della Mostra del Cinema di Venezia. Nella giornata di ieri una brutta gaffe con protagoniste Jennifer Lopez e Serena Rossi, madrina dell’evento, sta facendo il giro della rete.

La madrina di Venezia 78 si è timidamente presentata alla Lopez, presente per avere preso parte al film “The Last Duel” di Ridley Scott. La pop star l’ha salutata velocemente parlando in italiano: “Ah… la madrina!”.

A questo punto Serena ha cercato di scambiare quattro chiacchiere ma Ben Affleck è arrivato amoreggiando con Jennifer Lopez che ha deciso bellamente di ignorarla.

Essere un personaggio internazionale e conosciuto in tutto il mondo non dovrebbe farti scordare l’educazione cara JLo.

L’attrice napoletana, quindi, deliziosa come sempre, si è defilata:

Ok, va bene. Si amano. Mi stacco, perché si amano e mi vergogno.

Serena, chiaramente non ti meritano.