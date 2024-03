Gaia e Mida si sono lasciati prima del serale di Amici 23 – VIDEO

Ad un passo dal serale di Amici 23 Gaia e Mida si sono lasciati. Durante le ultime settimane, i due allievi della scuola si erano allontanati sempre di più fino a decidere di chiudere la loro relazione.

Gaia e Mida si sono lasciati prima del serale di Amici 23

Gaia si è confrontata con Mida confidando di sentirsi molto trascurata dal cantante: “Basterebbe stare insieme, potrebbe funzionare così bene se ci fosse un minimo di pensiero in più”.

Poi ha aggiunto:

Tu in tutta la giornata non senti mai di stare insieme, parlo in base ai fatti. Devi parlare, c’è bisogno del dialogo. Se te la vuoi vedere da solo, non puoi stare con me.

Pronta la replica di Mida:

Quando vuoi tu un momento, io mi sento di non averlo. Ho bisogno di stare da solo, sennò mi sento male. Quando cerco di starci dentro, mi sento che meriti di più e forse questo non è il posto giusto. Ce l’ho messa tutta.

Gaia ha aggiunto:

Io ci passo sopra perché fuori voglio passare dei giorni con te. Se non provassi dei sentimenti per te, non me ne fregherebbe niente.

I due allievi del serale di Amici 23, quindi, hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore.

“Ho bisogno di sapere quale è la scelta finale, non sono d’accordo per la pausa”, ha commentato Gaia, che non vorrebbe prendersi una pausa di riflessione. “E allora a posto, la risposta sai già quale è”, ha concluso Mida.