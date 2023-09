Fedez parla della sua salute mentale dopo The Ferragnez a Sanremo

E’ appena uscito The Ferragnez speciale Sanremo, il nuovo episodio della serie che ci mostra ogni aspetto della vita di Chiara Ferragni e Fedez dietro le quinte e lontani dai social: cosa è successo al Festival dopo il bacio con Rosa Chemical? La coppia lo ha raccontato in maniera dettagliata e il rapper è intervenuto con delle precisazioni.

È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez. Un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così.

Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e perciò sto lavorando molto su me stesso. Sulla mia salute mentale e sulla relazione. Cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia.