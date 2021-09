Andrea Casalino ha già dimostrato di essere un po’ permaloso. E così, prima dell’inizio del Grande Fratello Vip ci ha presentato il suo curriculum, intervistato dai colleghi di Blogo. Tra una domanda e l’altra, ha parlato anche della sua esperienza con Uomini e Donne.

Il neo concorrente del Grande Fratello Vip svela anche un retroscena sul programma di Maria De Filippi:

Tornare nella versione Over? Mi hanno chiamato, mi chiamano ogni anno, in maniera anche assidua. Il fatto che io non ci sia mai stato è, semplicemente, per motivi di lavoro. Non posso stare in studio, a Roma, due volte a settimana, con tutte le responsabilità che ho da portare avanti, è un impegno non indifferente. Non me la sono sentita. Il lavoro ha la priorità, sto lavorando su cose mie. Mi divido in tre grossi mondi lavorativi.

E poi il GF Vip è un’opportunità lavorativa, c’è una retribuzione, Uomini e Donne, invece, è un programma che ti permette di incontrare la persona della tua vita ma non è un lavoro. La dinamica di questo programma non è congeniale alla mia vita. Il programma è bello, ci credo, ma, probabilmente, non ci sarei stato con la testa.