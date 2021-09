Andrea Casalino non è uno sconosciuto, quindi smettetela di fare delle domande. Se vi sembro aggressiva vi chiedo scusa in anticipo ma, proprio il diretto interessato, in attesa del Grande Fratello Vip, ha mostrato di spazientirsi non poco di fronte a certe domande.

Andrea Casalino sbotta prima del GF Vip

I colleghi di Blogo lo hanno intervistato a circa 24 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip e lui, oltre a chiarire il suo posto nel mondo, ha fatto delle precisazioni sulla famosa fascia di Mister Italia che non ha mai conquistato.

Nonostante sia onestamente uno dei volti meno conosciuti di questa sesta edizione, Andrea Casalino si presenta come un modello, attore, imprenditore e direttore della comunicazione:

Io non mi reputo un personaggio nuovo, mi reputo una persona che ha sempre lavorato nella moda e nello spettacolo, da 12 anni. Mi reputo Andrea Casalino. Ho fatto sempre moda e pubblicità fino a 4 mesi fa. Ho fatto fiction. È ovvio che, se non fai determinati programmi, hai un’esposizione più bassa e la gente fatica a riconoscerti. Mi piace l’idea che suscito curiosità, mi piace meno l’idea che io possa essere categorizzato in una veste non mia: io ho sempre lavorato. Non è il GF Vip che mi dà il trampolino di lancio. Ho fatto di tutto. È il mio lavoro, ne sono grato e ne sono orgoglioso. Non voglio screditare la macchina GF che è pazzesca, ci mette in vista ed è qualcosa di straordinario. Però si tratta anche di riconoscere quello che ho fatto prima del GF. Ho una storia, un percorso, un profilo e tanto da raccontare. Non mi reputo né un personaggio nuovo, né un personaggio vecchio.

Andrea Casilino svela inoltre di avere già puntato Sophie Codegoni:

Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince. Anche Raffaella Fico è carina… Sono tutte belle, non discuto la “fig*ggine”, si discute la persona. La storia, ci può stare tutta, ma se mi parli di innamoramento, non è più la “fig*ggine”, a 38 anni, che mi interessa. Io voglio la classica ragazza della porta accanto.

E sulla fascia di Mister Italia, precisa:

Io vinsi la fascia, nel 2010, come Uomo ideale d’Italia e già su questo, se ne potrebbe parlare! C’è questo piccolo giallo perché vari giornalisti hanno scritto che vinsi proprio Mister Italia. Da qui, si è scatenata una controparte, il vero vincitore, che, giustamente, ha reagito. Io non ho nulla contro di lui. Se, per lui, questo è stato un togliergli un talento, un dono, una consacrazione, mi dispiace per lui che gli ha dato così tanta valenza.

La simpatia, non c’è che dire.