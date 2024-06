Come sta Kate Middleton? Interviene il Principe William – VIDEO 

Le condizioni di salute di Kate Middleton stanno preoccupando il mondo intero. La Principessa ha raccontato di avere un tumore e di stare lottando per superare questo difficile momento.

Dopo l’annuncio pubblico Kate Middleton ha deciso di restare in silenzio evitando di farsi vedere agli eventi e, proprio dal Palazzo Reale di recente hanno fatto sapere che “La principessa sta affrontando le cure come una guerriera e si è presa tutto il tempo di cui ha bisogno per curarsi e riprendersi”.

Tuttavia, le notizie confortanti sono state “smentite” da Antonio Caprarica che, in diretta a Pomeriggio 5, ha svelato un’altra verità:

Ad intervenire, in queste ore, è stato il Principe William che durante un evento pubblico ha voluto rispondere a una domanda sull’attuale stato di salute della moglie:

