Come sta Kate Middleton? “Molta preoccupazione”: giallo sulle condizioni, retroscena su Re Carlo

Da una parte il re Carlo III malato, dall’altra le condizioni di salute misteriose di Kate Middleton che continuano a destare preoccupazione. A parlare è Robert Hardman, il biografo reale, in occasione dell’uscita del suo libro dal titolo “Carlo III il nuovo re”. Scopriamo quali sono state le nuove indiscrezioni emerse.

Da Re Carlo III a Kate Middleton: parla il biografo reale

Se su Re Carlo III le notizie non sono positive, la stessa cosa purtroppo vale anche per la nuora Kate Middleton. “Il re oggi è malato: è una persona vulnerabile”, avrebbe fatto sapere il biografo ufficiale dei reali, Robert Hardman, in una intervista in cui svela gli aggiornamenti della salute della Royal Family.

Hardman, intervistato da Vanity Fair Italia ha anche parlato del rapporto tra il sovrano ed il figlio Harry, svelando:

Il re ama Harry, ma oggi è malato: è una persona più vulnerabile e qualsiasi stress potrebbe causargli un grosso danno. Senza contare che c’è il rischio di vedere, magari fra sei mesi, le proprie conversazioni stampate su un libro o spiattellate in una serie. Credo comunque che il re voglia riconciliarsi con suo figlio. Come succede anche nelle nostre famiglie, un conflitto può risolversi se entrambe le parti rinunciano a qualche convinzione sull’altro.

Ma a preoccupare oggi sono anche le condizioni di salute di Kate Middleton, a pochi mesi dall’annuncio del cancro: