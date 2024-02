Chi condurrà Sanremo 2025 dopo Amadeus? Antonella Clerici non chiude le porte. Con lei potrebbe esserci Alessandro Cattelan, il tutto secondo le ipotesi di Fiorello. E’ questo il succo della chiamata in diretta durante l’ultima puntata di Viva Rai2 al volto di Rai1, che non si è affatto tirata indietro di fronte alla possibilità di tornare sul palco dell’Ariston.

Antonella Clerici alla conduzione di Sanremo 2025?

Dopo aver condotto il Festival nel 2010, Antonella Clerici non chiude le porte a Sanremo 2025. Proprio lei è stata l’ultima donna a condurre la kermesse, motivo per il quale il suo ritorno potrebbe acquisire un doppio significato.

L’idea è stata lanciata questa mattina da Fiorello, chiamando Antonella Clerici in diretta e chiedendole se prenderebbe il posto di Amadeus alla conduzione del prossimo Sanremo 2025:

Abbiamo riso e scherzato sul fatto che una donna alla conduzione di Sanremo non si veda dalla ultima tua conduzione. Era il 2010, 14 anni fa. Ma tu torneresti?

La replica di Antonella non si è fatta attendere:

Con un amico come te, sì!

Ma Rosario a quanto pare avrebbe tutt’altra idea in mente:

Che c’entra? Io ormai l’anno prossimo sono quota 100. Tu o anche insieme a qualcun altro. Io vedrei bene te e, visto il rapporto che hai con lui, Alessandro Cattelan. Sareste una bellissima coppia.

A quel punto la Clerici non ha chiuso ad una simile possibilità:

Potrebbe essere, io adoro Alessandro. Trovo che sia giusto lanciare i giovani. Quindi può essere ma dopo che voi avete fatto l’80%…

Il paragone con Amadeus è certamente inevitabile, ma giustamente Fiorello ha osservato:

Che c’entra? Facciamo una precisazione: se tu e Alessandro faceste il Festival, il paragone dovrebbe essere fatto con la prima edizione di Amadeus. Voi iniziereste un ciclo e dopo 3 o 4 anni i pensereste ai risultati.

Tuttavia Antonella non sembra affatto temere il paragone:

Bisogna avere anche coraggio nella vita e io non ho niente da perdere. Ho una carriera che non è che se un Festival andasse male ti uccidi. Quindi perché no?

La risposta di Antonellina ha alimentato l’entusiamo di Fiorello che ha concluso:

Che bello! Lanciamo Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Noi tifiamo per voi. Adesso sei fregata!

Il toto-nomi

In realtà il nome di Antonella Clerici figura tra le possibilità attualmente al vaglio. Mentre l’ad Sergio incontrerà Amadeus nelle prossime settimane, per un debrief sul Festival appena concluso e lasciando ancora aperta la possibilità ad un ritorno del conduttore in coppia con Fiorello, non mancano le varie ipotesi tra cui Carlo Conti, la stessa Clerici e Milly Carlucci.

In crescita però anche le quotazioni di Marco Liorni, Cattelan, Bonolis e la coppia vincente Laura Pausini con Paola Cortellesi. Chi la spunterà?