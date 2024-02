Amadeus non indietreggia: Sanremo 2024 è stato il suo ultimo Festival consecutivo. Nonostante la grande commozione nel corso della conferenza stampa di chiusura, il conduttore e direttore artistico ha ribadito la sua volontà di fermarsi.

All’inizio della conferenza stampa è stato letto un comunicato dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha lasciato aperta la porta a Sanremo 2025:

Ma Amadeus ha ringraziato e declinato l’invito, almeno per il momento:

Avevo detto che era l’ultimo festival già a maggio e molti mi prendevano in giro. Ma sento che mi devo veramente fermare in questo momento. Ringrazio moltissimo l’amministratore delegato Roberto Sergio. Quando sono andato a trovarlo mi ha detto di continuare a fare in libertà quello che ho fatto negli ultimi quattro anni. In questi cinque anni non ho mai ricevuto nessuna pressione politica e ho lavorato in totale autonomia. Lo ringrazio per il desiderio di far proseguire me e Rosario (Fiorello, ndr) ma mi devo fermare e pensare ad altro. “Ad altre sfide, altre scommesse. Non è che vado a fare l’eremita.