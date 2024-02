Il sipario è calato sul Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango, Geolier secondo classificato e Annalisa terza. I tre artisti giunti sul podio si sono ritrovati oggi nel corso della conferenza stampa di chiusura, durante la quale hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni a poche ore dalla fine della 74esima edizione del Festival.

La conferenza stampa di chiusura di Sanremo 2024 è partita dal secondo classificato, Geolier, il quale si è detto felice di aver condiviso il palco dell’Ariston con Angelina:

Il suo pensiero, al momento, va alle sue prossime date negli stadi ma anche all’estero:

Anche se è tutto da confermare, in estate sicuro andiamo un po’ in giro per l’Europa.

A proposito del suo secondo posto, il giovane rapper ha voluto ricordare il secondo posto di Lazza dello scorso anno:

Con il suo arrivo, Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, ha confermato la sua volontà di rappresentare l’Italia in Svezia all’Eurovision Song Contest. Porterà il suo brano La Noia all’Esc in inglese?

L’Esc mi ha preso molto alla sprovvista… Io non escludo niente: la musica è libera, è in tutte le lingue. Ho cantato in italiano, spagnolo, napoletano, perché no in inglese.