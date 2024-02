Angelina all’Eurovision 2024: ecco la sua epica risposta – VIDEO

Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2024 dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo. In conferenza stampa la cantante ha parlato pure di suo padre.

Angelina all’Eurovision 2024 dopo la vittoria di Sanremo

Questa settimana l’ho vissuta lontana dalla mia famiglia ma mi sono portata con me tutto l’amore che mi hanno dato. Sul palco non ero mai da sola. Mio padre? Sono educata e gentile, sarebbe stato orgoglioso di me.

Ed in merito all’Eurovision 2024, ha affermato:

Se voglio rappresentare l’Italia all’Eurovision? Sì, lo voglio.



A proposito della pressione e della sua cover:

Ho cercato di vivere tutto come carica come forza e non come pressione, questo mi ha fatto vivere questa settimana come una delle migliori della mia vita. Con la cover ho cercato di rendere omaggio con rispetto.

Ed in merito alle polemiche di questi giorni:

Avendo vissuto questa esperienza in maniera molto istintiva e concentrandomi su quello che stavo facendo, non ho seguito le polemiche. Non ho vissuto questo Festival come una competizione, non ho pensato alla classifica. Io sono contentissima che i miei colleghi abbiamo delle canzoni che ascolteremo per tantissimo tempo, mi piace condividere con loro questa fortuna.