La reazione di Angelina Mango dopo la vittoria di Sanremo 2024

La gara del Festival di Sanremo 2024 è arrivata alla fine. Amadeus e Fiorello hanno annunciato le prime cinque posizioni dopo le esibizioni della quinta serata. Ha vinto Angelina Mango, al secondo posto Geolier e al terzo Annalisa. Quarto posto per Ghali e quinto per Irama.

Ecco le primissime parole della vincitrice dopo aver conquistato il primo posto al Festival della Musica Italiana:

La dedico alle persone che amo, a mia mamma e a mio fratello, al mio team, a Antonio e anche a me. La prima persona a cui ho pensato dopo la vittoria sono stata io, perché non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo, mi sento piccolissima in confronto a tutto questo. Sono fiera di me, di essere riuscita ad arrivare alle persone perché a me le persone arrivano tantissimo e questo vuol dire che è reciproco!

Questa vittoria viene dall’amore delle persone, la dedico a tutte le persone che mi seguono e alla mia famiglia.