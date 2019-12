Oggi, domenica 22 dicembre, si disputerà in Arabia Saudita la Supercoppa italiana 2019 che vedrà scendere in campo Juventus-Lazio, a Riad. I bianconeri di Sarri sono pronti per la rivalsa dopo la sconfitta in campionato subita dalla squadra di Inzaghi. La Lazio dovrà invece recuperare la partita dell’ultimo turno di Serie A del 2019 contro il Verona, molto probabilmente a febbraio, mentre la Juventus ha anticipato lo scorso venerdì battendo la Sampdoria in trasferta.

Supercoppa italiana 2019, diretta Juventus-Lazio

Il match di Supercoppa italiana 2019 andrà in scena con fischio di inizio a partire dalle ore 17.45 e sarà trasmesso in diretta tv da Rai1 e in streaming su RaiPlay, tramite il sito o l’app ufficiale per dispositivi mobili.

Oltre la Supercoppa

Prima della finale della Supercoppa italiana di calcio tra Juventus e Lazio da Riad, alle ore 17 andrà in onda lo Speciale Tg1 in diretta su Rai1 per approfondire la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita: la libertà d’informazione e il caso Kashoggi (il giornalista ucciso a ottobre 2018 nella sede del consolato saudita ad Istanbul), la condizione delle donne nel Paese arabo, la guerra nello Yemen (condotta dall’Arabia Saudita).

Lo speciale, condotto da Emma D’Aquino, vedrà ospiti in studio Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Carolina Morace, ex allenatrice e calciatrice, e Vittorio Di Trapani, segretario dell’Usigrai. Collegamenti con Lucia Goracci, corrispondente Rai da Istanbul.