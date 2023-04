Tommaso Stanzani, ospite di Ciao Maschio da Nunzia Di Girolamo, ha parlato per la prima volta della rottura con Tommaso Zorzi svelando i loro attuali rapporti dopo la fine della storia d’amore.

Non c’è mai stato quel distacco di non ti parlo mai più, stai lontano da me no. Io penso che l’amicizia quando finisce una relazione può rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, certo l’amore è cambiato, come penso sia lo stesso per lui.

Tommaso di sicuro rimarrà una persona importante per me, non voglio perderla sotto questo punto di vista. Poi, ovvio, le cose finiscono.