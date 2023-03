Nel corso del nuovo appuntamento di Viva Rai2 andato in onda oggi, Fiorello ha “stuzzicato” Tommaso Stanzani: “Ho visto che il tuo ex piange dalla mattina alla sera…”. Il riferimento sembrerebbe essere al recente sfogo di Tommaso Zorzi: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso” (il video in chiusura del nostro articolo).

Fiorello prende in giro Tommaso Zorzi con Stanzani? Cosa è successo

I fan di Tommaso Zorzi – giustamente – non hanno preso bene questo sfottò visto il tema delicato e molto importante. Dopo la frase di Fiorello, Stanzani ha replicato imbarazzato: “Eh, è sensibile…”.

“Schifata da questa cosa. Caro Fiorello, chissà se tolgono i diritti a te cosa faresti”, ha scritto qualcuno. A quanto pare, secondo i social, anche lo stesso Zorzi si è sentito tirato in causa ed è intervenuto su Instagram: “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie”.

Adoro Fiorello ma Tommaso Zorzi ha perfettamente ragione. Di contro, non darei alcuna colpa a Stanzani, sia chiaro (ha sorriso per imbarazzo, mi sembra evidente).