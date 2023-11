Solamente qualche settimana fa, Spacehippiez ha affrontato una sfida contro Samuspina, perdendola e costringendo il giovane cantante a lasciare la scuola di Amici 23.

Spacehippiez torna ad Amici 23 dopo il ritiro di Samuspina?

Leonardo, questo il vero nome dell’ex allievo, è tornato alla sua vita di sempre, concentrando tutte le sue energie sulla musica e sulla sua futura carriera.

L’attesissima canzone “Solo Solo” sarà presto pubblicata per i suoi numerosi fan. Di recente, Leonardo ha rilasciato una lunga intervista a Coming Soon, in cui ha condiviso la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

Non ho rimpianti. Ho fatto tutto quello che dovevo fare e mi sono divertito. Va benissimo così. Sono grato per tutto questo. Amici è stata un’esperienza immersiva, stressante, inutile negarlo perché ci sono tante difficoltà, ma soprattutto indimenticabile. Immersiva perché da fuori non si percepisce, ma la tensione dentro la scuola non è indifferente. È stato un percorso evolutivo, sono stato dentro solo un mese ma a livello umano e professionale sono cresciuto tantissimo. Non è stato facile, ma se potessi tornare indietro non cambierei nulla.

Non solo questo. Spacehippiez ha anche discusso della prospettiva di fare ritorno ad Amici 23 in seguito al ritiro di Samuspina.

La settimana scorsa, infatti, il cantante ha preso la difficile decisione di lasciare definitivamente la scuola a causa delle troppe pressioni sperimentate all’interno del programma.

Leonardo ha commentato in merito:

Se ho sperato in un possibile reintegro ad Amici? Certo che ci ho sperato. Ci ho pensato eccome. So che è una cosa molto improbabile, ma un pensierino ce l’ho fatto. E sarei tornato sicuramente! Le persone volevano che rientrassi dopo la decisione di Samuspina di lasciare Amici, ma il programma funziona così. Una volta che si esce con la sfida, non si rientra più.