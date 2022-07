Un nuovo annuncio da parte del conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2023 è giunto questa sera, nell’edizione delle ore 20.30 del Tg1. Amadeus è intervenuto per fare una nuova rivelazione rispetto al cast di co-conduttori. Dopo Chiara Ferragni arriverà sul palco anche l’amico Gianni Morandi.

Gianni Morandi co-conduttore di Sanremo 2023

Prendendo la parola nel corso del Tg1, Amadeus questa sera ha annunciato la presenza di Gianni Morandi non come cantante ma come co-conduttore al suo fianco sul palco dell’Ariston. Ecco quali sono state le sue parole:

Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante: il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi!

A distanza di un anno dalla sua ultima presenza in qualità di concorrente al Festival di Sanremo con “Apri tutte le porte”, brano scritto da Jovanotti e che si è classificato terzo alle spalle di Elisa e dei vincitori Mahmood e Blanco, Gianni Morandi tornerà ad indossare i panni del conduttore.

Morandi ha già condotto il Festival nelle edizioni 2011 e 2012 ma adesso si prepara ad una nuova esperienza in coppia con Amadeus. Non solo: nella prima e ultima puntata ci sarà anche Chiara Ferragni annunciata lo scorso 20 giugno.