Sanremo 2022, la frecciatina di Donatella Rettore a Gianni Morandi

Sanremo 2022 inizierà il prossimo 1 febbraio. Donatella Rettore, intervistata dal Corriere della Sera, ha lanciato una bella frecciatina a Gianni Morandi, dopo il rischio squalifica per aver caricato erroneamente la canzone del Festival.

Mi chiamano per fare casino, è sempre stato così. Dico che alla gente piaccio perché dico quello che penso. Anche ai giovani. Per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni. Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza.

Poi la frecciatina a Morandi:

Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi “oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato” e cose così. Ma dai. E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare.

L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi.