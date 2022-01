Ha rischiato grosso, Gianni Morandi, postando per sbaglio su Facebook un video di backstage nel quale era possibile ascoltare circa 40 secondi della canzone con la quale è in gara al Festival di Sanremo 2022, Apri tutte le porte. In ballo c’era la sua permanenza in gara ed il grande rischio squalifica dietro l’angolo. Tutto però si è sistemato in queste ore.

Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo 2022: resta in gara, le scuse

Dopo la notizia emersa nella serata di ieri, sembrava in bilico la permanenza di Gianni Morandi in gara a Sanremo 2022 ma la Rai e la direzione tecnica lo hanno “graziato”, facendo sapere in una nota ufficiale:

Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa.

Nella nota Rai si legge ancora:

L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi.

Poco dopo, Gianni Morandi è intervenuto con un post social in cui chiedeva umilmente scusa per l’errore commesso:

Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva gia visto. Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del Festival , con la mia casa discografica , con i musicisti , con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto . Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna.

Gianni, sei un cuore di panna e noi ti aspettiamo all’Ariston!