Gianni Morandi rischia davvero di essere squalificato dal prossimo Festival di Sanremo 2022? La domanda è d’obbligo dopo quanto accaduto nelle passate ore. Stando a quanto reso noto dal portale specializzato, All Music Italia, il cantante avrebbe pubblicato “per errore” su Facebook un video nel quale si sentirebbe anche il brano con il quale è in gara alla kermesse canora dal titolo Apri tutte le porte.

Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo 2022?

Numerosi i post su Twitter che ne testimonierebbero l’accaduto. Stando a quanto reso noto dal portale di musica, in mattinata sul profilo Facebook dell’artista sarebbe comparso un video backstage in cui era possibile ascoltare anche l’inedito. Il video in questione sarebbe sparito dopo circa mezzora, ma non è chiara al momento l’entità del danno.

Ciò significa che non è chiaro se il brano sia stato registrato e da quante persone sia stato ascoltato. Fatto sta che al momento non è possibile neppure conoscere la decisione di Amadeus e della Rai, che già lo scorso anno furono clementi con Fedez e Francesca Michielin.

Stando a quanto emerso, il video in questione della durata di 13 minuti, rappresentava una sorta di documentario sulla genesi della canzone, al punto da vedere protagonisti anche l’autore Jovanotti ed il produttore Mousse T, mentre in sottofondo era possibile ascoltare chiaramente l’intero brano in gara a Sanremo 2022. Prima di essere rimosso, il video contava circa 200 commenti.

Per scoprire se e quali saranno le conseguenze, occorrerà però attendere notizie ufficiali da Amadeus e dalla Rai.