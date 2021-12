Sanremo 2022: i titoli di tutte le canzoni in gara e i tre Giovani tra i Big

Ieri sera Amadeus, durante la serata speciale dedicata a Sanremo Giovani ed andata in onda su Rai1, ha annunciato insieme ai protagonisti di Sanremo 2022 tutti i titoli delle canzoni in gara. Ai 22 Big annunciati in collegamento durante il Tg1 qualche settimana fa, si sono andati ad aggiungere anche i tre finalisti di Sanremo Giovani: scopriamo chi sono.

Sanremo 2022: i titoli di tutte le 25 canzoni in gara

Al termine della gara, Yuman, Tananai e Matteo Romano si sono aggiudicati un posto sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022, affiancandosi ai 22 Big già in gara.

Nel corso della serata evento di ieri, tutti i cantanti protagonisti della prossima kermesse hanno partecipato in diretta, ad eccezion di Elisa, in collegamento Skype causa positività al Covid. A seguire, la lista completa con i titoli delle canzoni in gara:

Achille Lauro – Domenica

Aka 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi – L’inverno dei fiori

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – Chimica

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Noemi – Ti amo non lo so dire

Dargen D’Amico – Dove si balla

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso occasionale

Matteo Romano – Virale

Il prossimo Festival di Sanremo 2022 si terrà tra l’1 ed il 5 febbraio 2022. Tante canzoni e tanti ospiti anche se per scoprire se ci saranno nomi internazionali dovremo attendere il prossimo gennaio. Amadeus in merito si è limitato a commentare:

C’è il desiderio di grandi nomi, vediamo cosa accadrà. Quel palco appartiene a loro, ai big, a Vasco, ai Maneskin.