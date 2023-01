Paola e Chiara tornano sul palcoscenico di Sanremo 2023 a distanza di circa dieci anni dalla loro rottura artistica avvenuta per svariati motivi che, di seguito, vi andremo ad elencare.

“Furore” è il titolo della canzone che Paola e Chiara portano sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023:

La canzone rappresenta perfettamente quello che siamo: riprendiamo le sonorità degli anni ’90 e inizio anni ‘2000, aggiornate a oggi. È a tutti gli effetti un classico brano di Paola e Chiara. – svelano su TV Sorrisi e Canzoni – Il brano è nato dalla collaborazione con i produttori Mark e Kremont, che sono degli amici. Ci rincorrevamo da un annetto e mezzo, ma all’epoca noi due avevano percorsi separati, per cui non se ne fece nulla”

In merito alle curiosità sulla loro vita, Paola e Chiara, nonostante la grande somiglianza fisica, non sono gemelle ma sorelle (la mora è Paola e la bionda è Chiara).

Ma qual è il loro cognome? Le due artiste si chiamano Iezzi.

Chi è la più grande tra le due? Paola è nata il 30 marzo del 1974 mentre Chiara il 27 febbraio 1973 (ed è la maggiore).

Paola è fidanzata da 14 anni con il fotografo di moda Paolo Santambrogio ma non hanno figli:

Mentre Chiara è sposata con l’ex rabbino Meir Cohen: per amore la Iezzi ha abbandonato la religione cattolica per abbracciare la dottrina ebraica.

Anche lei non ha figli:

Mi sarebbe piaciuto, non è successo, e mi è mancato. È passato il momento in cui potevo farlo quindi mi sono presa cura di me con la terapia psicologica e poi ho preso un cagnolino, Luce, che accudisco come un bimbo.

Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta.- ha affermato Paola intervistata da Rolling Stone – Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più.