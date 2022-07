Paola e Chiara, in un paio di occasioni (prima durante l’inaugurazione di un locale milanese e poi al concerto di Max Pezzali) hanno fatto impazzire il pubblico cantando insieme: è prevista una reunion ufficiale?

Dopo tutto l’amore ricevuto Paola Iezzi, intervistata da Rolling Stone, ha deciso di ringraziare il pubblico raccontando per quale motivo la storia musicale di Paola e Chiara si era conclusa anticipatamente sconvolgendo i fan.

Alla luce di questo effetto nostalgia, Paola si è sentita in dovere di ringraziare tutti, parlando un po’ con il suo pubblico delle ragioni per cui la storia di Paola e Chiara si è conclusa. Ecco le sue dichiarazioni, riportate anche da Rolling Stone:

Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta. Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più.