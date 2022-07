Paola e Chiara sono tornate! Dopo aver fatto un mini showcase a sorpresa in occasione dell’inaugurazione di un locale a Milano, le sorelle più pop della musica italiana sono salite sul palcoscenico di un concerto di Max Pezzali a Bibione, dopo nove anni dallo scioglimento.

Paola e Chiara sono tornate: la reunion che aspettavamo da nove anni

“Ma davvero?! Quello di Max Pezzali non è solo uno show, ma una macchina del tempo! Incredibile, ieri sera siamo tornati nel 1995!” ha scritto Paola Iezzi su Instagram, per aggiungere: “Che meraviglia! Che emozione! Che canzoni! Grande Max, amico unico e artista pazzesco”.

La Iezzi ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso che ciò accadesse ed i suoi validi supporter che la seguono con passione e costanza fin dai primi passi:

Grazie al mio Paola Iezzi Fan Club (siete meravigliosi, vi amo tanto). Grazie alla gente! Al calore dello stadio di Bibione per aver “abbracciato” me e Chiara con il vostro amore incredibile. Noi ci dobbiamo ancora riprendere!

In questo mondo di trapper tutti uguali. Indie che non si sono inventati niente e tormentoni reggaeton, noi over 40 sappiamo bene cosa è la vera musica dance anni ‘90 primi 2000: ridatecela!