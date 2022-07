Se anche tu sei figlio degli anni ‘90 primi 2000, il tuo sogno nel cassetto è quello di rivedere Paola e Chiara cantare ancora insieme dopo la loro separazione artistica. Ecco perché, la piccola reunion che hanno fatto di recente, ha letteralmente fatto impazzire gli estimatori.

Paola e Chiara, la reunion che tutti aspettavamo

Paola Iezzi si è esibita come deejay durante l’inaugurazione del negozio di Milano Baulificio Italiano. Per l’occasione anche Chiara Iezzi ha partecipato all’evento dando il via, al fianco della sorella, ad una performance che tutti noi aspettavamo ormai da nove anni.

L’iconico duo musicale ha interpretato “Vamos a bailar (Esta vida nueva)”, “Festival” e “Viva el amor”, facendo letteralmente impazzire i presenti.

Paola e Chiara si sono separate artisticamente nel 2013 e, durante un’ospitata a Vieni da me, proprio la mora ha parlato di un loro riavvicinamento dopo un momento difficile dovuto al distacco:

Siamo sorelle, siamo amiche, facciamo lavori diversi perché lei ama recitare, vive tra Los Angeles e Milano. Non è facile, lei adesso è diventata mora ed è un casino sta roba dei capelli. Le auguro tutto il meglio per la sua carriera di attrice. Ci diamo dei consigli, continuamente.