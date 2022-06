Un anno fa moriva Michele Merlo, in arte Mike Bird, all’età di appena 28 anni stroncato da un aneurisma cerebrale, conseguenza di una leucemia fulminante. Una morte che, secondo la famiglia del giovane artista diventato celebre grazia al talent show Amici, poteva essere evitata.

Ad un anno esatto dalla scomparsa, a ricordare Michele Merlo è stata tra gli altri anche la cantante Emma Marrone. L’artista salentina fu sin da subito estremamente colpita dalla morte di Mike Bird conosciuto proprio durante Amici 16.

All’epoca la cantante vestiva i panni di coach della squadra Bianca del talent show, della quale faceva parte Merlo.

Poche settimane dopo la scomparsa Emma dedicò proprio al giovane artista la sua canzone Trattengo il fiato, durante un suo concerto. Un anno dopo ha voluto nuovamente ricordarlo con una Storia su Instagram in cui i due appaiono insieme, sorridenti, e una scritta semplice: “Mi manchi”.

Ad intervenire in queste ore è stato anche il padre di Michele, Domenico Merlo, che al quotidiano Il Resto del Carlino ha detto:

Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo. Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Non per vendetta, ma per impedire che altri debbano affrontare ciò che è abbiamo patito noi.