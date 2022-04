Manila Nazzaro, ospite oggi di Verissimo, ha ricevuto un bellissimo messaggio da parte dell’opinionista del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe. Quest’ultima si è complimentata per il suo percorso nella spiatissima Casa, soprattutto per il ruolo sempre presente che ha avuto, indipendentemente dalle critiche legate al suo essere spesso e volentieri in cucina.

Manila Nazzaro, il commento su Adriana Volpe e Caterina Balivo

Manila, dopo la visione del video che si è conclusa con un invito a cena, è rimasta particolarmente spiazzata dal messaggio ricevuto dall’ex Vippona, soprattutto per ciò che tra le due sarebbe accaduto in passato. Nel dettaglio la Nazzaro ha commentato:

In tempi passati la stampa ci aveva sempre messo contro e invece siamo oltre gli scontri e le parole. In Adriana ho avvertito una sorta di spalla presente in studio per me, è stato un punto di forza importantissimo, la ringrazio per non aver mai prestato il fianco a polemiche inutili.

Incalzata dalla conduttrice, ha spiegato a cosa facesse riferimento:

Lei mi sostituì in un programma tv su Rai2, io ci rimasi male ma la polemica fu montata soprattutto dalla stampa. In realtà noi non ci siamo volute parlare per molto tempo fino a quando lei mi ha voluto parlare, è sempre stata propositiva e positiva, lei è davvero una donna con la “D” maiuscola.

Un commento anche sul suo rapporto con Caterina Balivo: