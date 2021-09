Manila Nazzaro si prepara al suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 6 ed intanto lancia una piccola bomba. L’ex Miss Italia, infatti, nel breve video di presentazione postato questa mattina sulla pagina social del reality di Canale 5 si è lasciata andare a delle confidenze ed ha anche svelato, tra le altre cose,

Manila Nazzaro punge Caterina Balivo prima del GF Vip

Al Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro spera di non deludere i suoi genitori. Il suo motto, “Tutto è possibile, nulla è impossibile”, lo ha preso in prestito dal suo papà e lo porterà anche nella Casa del GF Vip, dove tuttavia potrebbe far emergere il suo ‘tallone di Achille’, ovvero il disordine. Poi però è il turno delle domande più cattivelle:

Chi non vorrei mai trovare dentro Casa? Caterina Balivo… Eh vabbè, simpatie e antipatie ci sono…

Ma come mai Manila non avrebbe questa grande simpatia per Caterina? A quanto pare le radici di questa antipatia affonderebbero nel passato e nel dettaglio al concorso di Miss Italia 1999. In quella occasione la Balivo si classificò terza, mentre Manila fu incoronata reginetta di bellezza.

Già nel 2018, in una intervista al Corriere Adriatico Manila Nazzaro aveva parlato del legame tra lei e la conduttrice:

Se siamo amiche? In verità no. Durante il concorso non abbiamo mai legato. Ricordo le nostre aspirazioni: io che sognavo di diventare una conduttrice tv mentre lei voleva fare la giornalista. In verità sono più amica di Elisa Isoardi, che due anni dopo è arrivata seconda. Io presentavo il dopo concorso e ci siamo conosciute lì.

Quando però le fu fatto notare il successo di Caterina in tv, Manila aveva aggiunto:

Abbiamo avuto due carriere diverse. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata.

Evidentemente l’eccessiva competizione scaturita dal concorso di bellezza ha portato le due donne a non legare particolarmente. Nel 2019, in una intervista al Corriere della Sera anche la conduttrice napoletana aveva parlato della futura Vippona usando però un tono più pacato e confermando la sua grande competitività:

Se ci rimasi male per il terzo posto? Moltissimo, ho pianto per anni perché volevo vincere, ma la fascia andò a Manila Nazzaro che aveva i numeri per arrivare prima: alta un metro e 80, con degli occhi azzurri pazzeschi. Ma purtroppo ho un grande pregio, che poi è anche il mio peggior difetto: sono molto competitiva e questo significa che non ti godi mai nulla.

Alfonso Signorini potrebbe riuscire anche questa volta a compiere il miracolo e a far fare pace alle due donne della tv? Lo scopriremo nelle prossime settimane!