Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip 6, ci ha già fatto capire con che spirito è pronta a commentare le gesta dei nuovi Vipponi. Ed in particolare quelle di Tommaso Eletti, il “famosissimo” Tommaso di Temptation Island che già sembra essersi inimicato la moglie di Bonolis e la collega Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli commenta Tommaso Eletti al GF Vip

La partecipazione di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6 ha già sollevato le prime critiche, a partire da Selvaggia Lucarelli che si è espressa ieri, dopo aver scoperto il cast ufficiale svelato sulla cover del nuovo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni.

Via social il 19enne romano ha lanciato le prime provocazioni e tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha svelato di non temere nessuna delle due, non conoscendole.

La replica piccata di Sonia però non si è fatta attendere e attraverso le sue Instagram Stories si è resa protagonista di un simpatico siparietto durante il quale commentava il cast del GF Vip. Arrivata a Tommaso ha proseguito (video in apertura):

Lui è famosissimo, praticamente lui e Katia Ricciarelli sono i famosi di questa edizione. Ha fatto Temptation Island… tra l’altro ha dato anche un esempio edificantissimo, lui stava con una di 40 anni, geloso. È un figo, è una storia bella, interessante. Io vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo perché sicuramente c’avrà tanto da dire…

