Tra pochi giorni ripartirà ufficialmente il GF Vip, il padre di tutti i reality pronto a riaprire la porta rossa ai nuovi concorrenti. Nel frattempo Lulù Selassié, tra le protagoniste indiscusse della passata edizione, ha voluto ricondividere attraverso le sue Instagram Stories alcune immagini bellissime e toccanti che l’hanno riportata con la mente ad un anno fa, quando si accingeva a vivere le forti emozioni del Grande Fratello Vip.

Era un anno fa quando Lulù Selassié insieme alle sorelle Jessica (la vincitrice) e Clarissa varcavano la fatidica porta rossa del GF Vip vivendo una delle esperienze – non solo televisive – più emozionanti della loro vita. Attraverso una serie di immagini. Lulù ha rivissuto oggi quelle emozioni impresse nel suo cuore:

Mi state taggando in questi video meravigliosi di un’avventura unica ed inimitabile. Grazie anche alle persone con cui ho condiviso questo bellissimo viaggio che non dimenticherò mai! Tutti! Dal primo all’ultimo, alla fine siamo stati una famiglia per 6 mesi.