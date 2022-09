Manuel Bortuzzo, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, risponde a Monica Contraffatto, l’atleta paraolimpica che ha più volte criticato gli atteggiamenti del nuotatore, specie quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip e si confrontava con l’ex fidanzata Lulù Selassiè.

Non so bene di cosa parliamo perché non ho letto con attenzione, ma so che lei e un’atleta bravissima, mi piacerebbe conoscerla, parlarci. Non ho problemi con nessuno, tantomeno con chi non conosco, e penso che, insieme, si possano tirare fuori cose belle. La vita è già abbastanza un disastro senza doversi giudicare, ne possiamo parlare davanti a un bel piatto di carbonara.