Gianni Morandi potrebbe aver ottenuto una spinta in più grazie alla presenza dell’amico Jovanotti? Questo il dubbio amletico che da ieri sera tormenta il popolo social e, a quanto pare, anche i giornalisti. Amadeus però non ci sta e sbotta in conferenza stampa.

Gianni Morandi, Jovanotti e le polemiche fanno sbottare Amadeus

“Gianni Morandi favorito dalla presenza di Jovanotti? Scusami ma è una cazzata”: questo il commento stizzito del conduttore e padrone di casa di Sanremo 2022 alla domanda polemica sulla questione Morandi-Jovanotti. Rispondendo ad un giornalista, Amadeus ha perso le staffe, replicando:

Siamo qui a fare le pulci alla presenza di Jovanotti, sono veramente dispiaciuto. Io sono uno che si assume sempre le sue responsabilità, anche quando faccio il 42%. Oggi con il 60% di share me la voglio proprio godere. Sono una persona estremamente corretta. All’ultimo è stato concordato un evento a sorpresa: erano tre anni che speravo venisse. È venuto per amicizia verso Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto. La gente sa chi votare, è estremamente intelligente e non vede sempre il marcio in qualsiasi cosa. Mi dispiace quando uno vede, non dico il marcio, ma una cosa non corretta nel regolamento perché da parte degli stessi cantanti questa sensazione non c’è stata: vengono tutelati tutti. Anche il finale quando hanno nuovamente cantato non era previsto, gliel’ho chiesto io. Anzi di più, me lo ha chiesto la sala. Avrei fatto la stessa cosa se ad esempio con Rkomi si fosse presentato a sorpresa Vasco, lo chiamavo e lo inchiodavo lì. È vero che la gara va rispettata, ma in questo caso Jovanotti non è avvenuto a fare promozione di un brano e non ha percepito un centesimo.

Tutto è nato dopo la vittoria di Gianni Morandi nella serata delle cover che ha visto l’arrivo a sorpresa di Jovanotti, autore tra le altre cose del suo brano in gara. Una mossa che ha certamente contribuito a mutare la precedente classifica piazzandosi al secondo posto, proprio alle spalle dei super favoriti alla vittoria, ovvero Mahmood e Blanco.

Per questo, come riferisce anche Fatto Quotidiano, secondo alcuni rumor ci sarebbe stato un malumore tra discografici e addetti ai lavori dal momento che la gara non sarebbe stata definita equa, rispetto agli altri Big in gara. Ma Amadeus ha prontamente smentito le illazioni in questione.