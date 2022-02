Non poteva mancare la polemica in questo straordinario Sanremo 2022 dopo la quarta serata dedicata alle cover. A vincerla è stato Gianni Morandi che ha duettato con Jovanotti, super ospite a sorpresa. Tuttavia, la scelta di farlo tornare sul palco dell’Ariston dopo aver cantato con il Big in gara ha fatto storcere il naso a più di una persona.

Gianni Morandi nella polemica a Sanremo 2022

Jovanotti si è prima esibito in un medley con Gianni Morandi per poi fare successivamente ritorno sul palcoscenico dell’Ariston a televoto ancora aperto, esibendosi come superospite in uno show che ha visto anche la partecipazione dell’amico e conduttore Amadeus.

Dopo aver rammentato i loro esordi, Jovanotti ha recitato la poesia “Bello Mondo” di Mariangela Gualtieri. Intanto sui social si è scatenata la polemica da parte di chi ha ritenuto la partecipazione di Morandi come quella di un ospite piuttosto che di un concorrente in gara.

“Vorrei sapere cosa ne pensa Rettore di Jovanotti superospite dopo il duetto con Morandi di cui è pure autore”, ha scritto qualcuno sui social domandandosi sull’opportunità di una simile scelta. E’ possibile che in qualche modo proprio la presenza di Jovanotti abbia contribuito a far vincere la serata all’amico Morandi?