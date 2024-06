Perché Ghali è stato cancellato dal Concerto di Radio Italia Live? Ecco la verità dietro la mancata presenza – VIDEO

Perché Ghali è assente al Concerto di Radio Italia Live a Napoli? La motivazione arriva dallo stesso cantante che ha svelato, in diretta a Real Talk di Middle East Eye, di non essere stato invitato per via della sua presa di posizione nei confronti della Palestina.

Ecco perché Ghali è assente al Concerto di Radio Italia Live

Ghali sostiene di essere stato cancellato da Radio Italia Live, il concerto in piazza previsto a Napoli il 27 giugno dopo che in un altro evento della radio, quello in Piazza Duomo a Milano che si è tenuto il 15 maggio, ha chiesto un minuto di silenzio “per tutte le vittime in Palestina”.

L’artista ha spiegato la spinosa vicenda:

Sono stato punito. Il primo giorno non è successo niente, nei giorni successivi mi hanno comunicato che in sostanza non mi sarei esibito. Sono deluso, scioccato e sorpreso da questa mossa dell’industria musicale italiana. Sanno quanto mi sta a cuore questo tema. E conoscono il potere comunicativo che ho, quindi provo a immaginare cosa possono fare con artisti che hanno meno potere di me e cosa succede ogni giorno nel mondo con la censura. Potete fare delle cose, ma non potete cancellarmi. È folle che se vuoi mandare un messaggio, un messaggio di pace, devi pagare un prezzo e il prezzo che devi pagare sono i tuoi sogni.

E ancora:

Non ti lasciano esibire se dici delle cose, ma non è un comportamento che rappresenta il Paese. Anche se l’Italia non ha riconosciuto ufficialmente la Palestina, sento e vedo che la gente pensa che la Palestina sia un Paese e desidera che sia libera. Le decisioni del governo non rappresentano il pensiero della gente.

Nell’intervista Ghali spiega che continuerà a usare la visibilità che ha per far passare i suoi messaggi e si arrabbia con i colleghi:

Un po’ mi fa arrabbiare e mi fa domandare: chi li ispira? Perché gli artisti con cui siamo cresciuti, i grandi che ancora ci ispirano, hanno sempre preso posizione e trasmesso messaggi. Quindi mi chiedo: perché non parli? Sei sicuro che perderai qualcosa? E quello che perderai, il tavolo a un evento o una posizione in classifica, è più importante che fare la cosa giusta? Fa paura perché ti cancellano, metti a repentaglio il tuo sogno, ma non mi interessa perché c’è gente che rischia la vita, c’è gente che muore, ci sono bambini che sognano di morire ogni giorno.