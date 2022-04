In questi giorni è stata registrata la finale de La Pupa e il Secchione Show che, per l’occasione, si è trasformato in Live Non è la d’Urso. In attesa di scoprire la coppia vincitrice, ecco alcuni spoiler sull’ultima puntata.

Finale La Pupa e il Secchione Show, spoiler

L’account Twitter “edosenzaemoji”, ci ha spoilerato una serie di succosissime anticipazioni sulla finale de La Pupa e il Secchione Show, compresa la proposta di matrimonio di Luigi Favoloso ad Elena Morali.

Soleil ha totalmente “demolito” Mila Suarez e Gianmarco Onestini e il pubblico si è schierato dalla parte dell’opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

Lo scontro è avvenuto perché la Sorge ha votato “zero” una loro esibizione. Il pubblico ha ripetutamente fischiato ed Antonella Elia è intervenuta e ci sarebbe stato un battibecco in studio.

Giucas Casella è il superpupo per una sera della finalissima.

Luigi Favoloso ha chiesto ad Elena Morali di sposarlo.

La Morali è stata la protagonista attiva di uno “sclero” con tanto di cazziatone da parte di Barbara d’Urso:

Anche i giudici hanno effettuato singolarmente una esibizione (perché Carmelita, dopo il GF Vip, ha voluto prendere spunto pure da Amici 21… evviva le idee inedite degli autori):

La finale de La Pupa e il Secchione andrà in onda il 3 maggio: sentiremo la mancanza di questo programma?