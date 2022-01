Tempo di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip. Eva Grimaldi ha raccontato a Manila Nazzaro e Carmen Russo come ha scoperto di essersi innamorata di Imma Battaglia e quando le ha dato il primo bacio.

Eva Grimaldi ha esordito svelando per quale motivo è finito il suo matrimonio dopo quattro anni dalla cerimonia:

Era che i figli non arrivavano. Dopo pochissimi mesi lui ha trovato una ragazza più giovane di me e ci ha fatto un figlio. Essere mollati a 50 anni è veramente un passaggio difficilissimo.

Eva ha raccontato dell’incontro con la moglie Imma Battaglia e del loro primo bacio:

Volevo sfogarmi ma non volevo farlo con un etero. Chiamo questo amico gay e andiamo al gay village per parlare con Imma. Lei arriva e scoppio a piangere come una pazza. Cosa ha fatto? Mi ha abbracciata.

Mentre guardavo giù per asciugarmi le lacrime la guardo e una vocina dentro di me dice: “è bella, ti piace!”. Ero in una centrifuga… non so cosa sia accaduto. Io non avevo mai avuto una donna prima di Imma.

Io volevo baciarla assolutamente. Il bacio più bello della mia vita, pazzesco. Non ho sentito le campane ho visto il campanaro.