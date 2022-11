Titanic è un film che può essere facilmente descritto come “romantico”, “straziante” o entrambe le cose. Una famosa scena che tutti ricordano è quella in cui Rose (Kate Winslet) si unisce a Jack (Leonardo DiCaprio) per una festa nella parte inferiore della nave, il ragazzo balla con una bambina di sette anni di nome Cora, interpretata da Alexandrea Owens-Sarno.

Cora, la bimba di Titanic: la scena (tagliata) della sua morte

Quando Jack comincia a ballare con Rose durante la canzone successiva, dice alla bimba: “Sei ancora la mia ragazza, Cora”, mentre lei lo guarda con gli occhioni dolci ed un grande sorriso.

Naturalmente Titanic prende una svolta importante da lì e non rivedremo mai più Cora. Tuttavia quello non era il piano originale. La giovanissima attrice aveva filmato più scene nei panni di Cora ma, durante il montaggio conclusivo, sono tutte sparite, compresa la sua drammatica morte.

Perché James Cameron ha deciso di cancellare questa scena? Il regista pensava che avrebbe sconvolto troppo le persone che guardavano il film.

Cora è morta insieme alla madre e al padre mentre stavano cercando di sfuggire alla nave che affonda ma, intrappolati dietro un cancello in 3a classe, sono finiti per annegare.

L’intera scena è molto triste non solo perché mostra la famiglia intrappolata, ma anche perché li vediamo anche sott’acqua, che bussano al cancello per poi annegare, ecco il video:

