Cantanti di Sanremo 2024 esclusi da Domenica In: ecco chi non si è esibito, polemica sui social e le loro reazioni

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda l’11 febbraio subito dopo Sanremo 2024, Mara Venier avrebbe dovuto accogliere – come consuetudine – tutti i cantanti al Festival. Tuttavia, ciò non è avvenuto e alcuni sono stati esclusi.

Mr Rain, il Tre, i Santi Francesi, i Bnkr44 e Sangiovanni sono stati esclusi a causa di limiti temporali. Nei social network, gli artisti e gli utenti hanno manifestato le proprie lamentele.

Queste polemiche si sono sommate a quelle che hanno coinvolto Ghali e Dargen D’Amico per le loro dichiarazioni, così come Mara Venier dopo la lettura del comunicato di Roberto Sergio.

Dopo due ore di attesa, è arrivata la comunicazione: “Non c’è più spazio”. È quanto ha riferito Il Tre nelle sue storie su Instagram, aggiungendo con ironia: “Pazienza, siamo come rocce”.

Anche Mr Rain ha vissuto la stessa esperienza, condividendo un video dai backstage dello show in cui, mostrando Fred De Palma, commentava: “Manca un’ora, due ore, e basta”.

Anche su X, l’insoddisfazione tra gli utenti è stata diffusa, con un tweet che utilizzava gli hashtag #Sanremo2024 #DomenicaIn, esprimendo chiaramente il disappunto:

Io sono senza parole, non ci posso credere… Mr Rain, il Tre, i Santi Francesi, e i Bnkr44 non sono potuti andare a Domenica In perché non c’era più tempo… ma santa pazienza gestite il tempo in modo che ci sia spazio per tutti.

Il Tre è stato letteralmente una grandissima scoperta in questo festival pic.twitter.com/arpeuKAtP7 — miri ⚭ baby monkey 🍙 (@miryisGolden) February 12, 2024