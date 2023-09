Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri ufficialmente fuori da Uomini e Donne o almeno così pare. Le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi hanno visto l’assenza dei due cavalieri del trono over, ecco per quale motivo non sono presenti in studio.

Ecco perché Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non sono a Uomini e Donne

Armando Incarnato, oltre ad essere fuori per la possibile linea anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, potrebbe avere ripreso i contatti con la sua ex fidanzata, così come hanno fatto sapere i gossippari nelle ultime settimane.

Armando e l’ex storica Janet potrebbero essere tornati insieme ma, proprio in tal senso, l’ex cavaliere del trono over ha postato una storia su Instagram particolarmente indicativa: “Prima che esce un’altra fake news e un altro articolo diffamatorio, vi dico che è tutto ok”, ha scritto mentre si trova al Palazzo di Giustizia con il suo avvocato.

Anche Riccardo Guarnieri potrebbe avere ritrovato l’amore fuori da Uomini e Donne.

Le segnalazioni, corredate da fotografie, sono state condivise da Deianira Marzano, la quale aveva già ricevuto segnalazioni simili sull’ex cavaliere all’inizio dell’estate.

La donna in questione è caratterizzata da lunghi capelli castani e una statura approssimativamente simile a quella di lui. Non ci sono dettagli visibili sul suo volto, rendendo difficile determinare se sia o meno coinvolta nel mondo dello spettacolo.

Anche IsaeChia hanno ricevuto una segnalazione in tal senso:

Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!