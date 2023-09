Perché Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non sono a Uomini e Donne? Ecco il motivo

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri ufficialmente fuori da Uomini e Donne. Le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi ha visto l’assenza dei due cavalieri del trono over, ecco per quale motivo.

Ecco perché Armando e Riccardo non sono a Uomini e Donne

Armando Incarnato, oltre ad essere fuori per la possibile linea anti trash imposta da Pier Silvio, potrebbe avere ripreso i contatti con la sua ex fidanzata, così come hanno fatto sapere i gossippari nelle ultime settimane.

Armando e l’ex storica Janet potrebbero essere tornati insieme.

Anche Riccardo Guarnieri potrebbe avere ritrovato l’amore fuori da Uomini e Donne.

Le segnalazioni, corredate da fotografie, sono state condivise da Deianira Marzano, la quale aveva già ricevuto segnalazioni simili sull’ex cavaliere all’inizio dell’estate.

La donna in questione è caratterizzata da lunghi capelli castani e una statura approssimativamente simile a quella di lui. Non ci sono dettagli visibili sul suo volto, rendendo difficile determinare se sia o meno coinvolta nel mondo dello spettacolo.

Anche IsaeChia hanno ricevuto una segnalazione in tal senso: