Dopo l’eliminazione dal serale di Amici 21, Crytical ha ricevuto una proposta di lavoro da Stash, uno dei tre giudici del programma e leader dei The Kolors, band che ha vinto il talent ideato e condotto da Maria De Filippi.

Stash ha proposto a Crytical di aprire i concerti dei The Kolors lasciando l’ex allievo di Amici 21 davvero a bocca aperta:

Ma stai scherzando? Sarebbe un onore per me, non per lui. Assolutamente sì. Non so come ringraziarlo!