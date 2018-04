Melaverde, anticipazioni 22 aprile 2018: Ellen Hidding in Liguria, Edoardo Raspelli nelle Marche, info streaming

Anche questa domenica 22 aprile 2018, torna l’appuntamento con la trasmissione Melaverde, la storica trasmissione che vede alla conduzione Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding. Il programma andrà in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Dove ci porteranno i due padroni di casa? Entrambi continueranno a farci conoscere luoghi d’Italia talvolta sconosciuti; a loro spetta il compito di farci riscoprire mestieri, conoscere nuove imprese ed idee imprenditoriali con tante storie narrate dai protagonisti. Quali saranno i nuovi servizi di oggi di Melaverde? Ecco le anticipazioni della nuova puntata e le informazioni per poterla vedere in streaming questa domenica 22 aprile 2018.

Anticipazioni Melaverde, puntata 22 aprile 2018

Ellen Hidding, in questa nuova puntata di Melaverde sarà tra il promontorio di Portofino e Genova. In questo fazzoletto di Liguria affacciato sul mare, ricco di ulivi, erbe aromatiche, ortaggi e frutta non molti anni fa nacque un prodotto che oggi ha varcato i confini nazionali portando la cultura gastronomica di questa terra in tutto il mondo. È la trofia, un semplice girello di farina e acqua nato dalle mani esperte delle donne liguri.

Le trofie si sposano con il pesto, una salsa semplice ma altrettanto famosa a base di basilico, aglio, pinoli, formaggio e olio d’oliva. In questa puntata Melaverde vi porterà alla scoperta di quelli che sono i simboli della cucina ligure: il pesto, le trofie e naturalmente il basilico. Melaverde ci farà vedere un laboratorio subacqueo al largo di Noli dove le piante di basilico crescono più velocemente e più profumate.

Avete mai fatto caso che le Marche sono l’unica Regione italiana con il nome al “al plurale”? Questa caratteristica unica del nome, ci fa capire che ci troviamo in un territorio che per la sua conformazione, ma soprattutto per ragioni storiche, da sempre è caratterizzato da una grande diversità, che si ritrova poi nelle tante tradizioni che sono alla base della sua economia agricola. Si passa dalle coste adriatiche, dove la pesca è ancora una voce importante, alle colline dell’entroterra, fino alle montagne dell’Appennino Umbro marchigiano, dove fioriscono tante attività di allevamento e agricoltura.

Tante anime diverse che danno vita a tanti prodotti diversi; le Marche sono una delle regioni italiane con più prodotti tradizionali riconosciuti. In questa puntata di Melaverde si partirà dal mare, con i suoi tipici trabucchi da pesca, per andare poi a scoprire le realtà agricole dell’entroterra, con allevamenti di vacche Marchigiane, stalle con vacche da latte e pecore con il latte delle quali si producono formaggi misti che hanno ottenuto la DOP europea, come la Casciotta di Urbino e il Formaggio di Fossa.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 22 aprile 2018 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.