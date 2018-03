Carlo Cracco a Verissimo, lo chef che ha perso una stella: “Quando te la tolgono non sei felice…”

Nel salotto di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 con Verissimo, ci sarà anche Carlo Cracco. Lo chef stellato avrà modo di raccontarsi nella giornata di oggi, sabato 17 marzo. Per anni nella giuria di Masterchef Italia, lasciato dopo l’edizione del 2016 e al momento impegnato ancora con Hell’s Kitchen Italia. Inevitabile per lui partire dall’ultima notizia che lo ha riguardato, la scelta della guida Michelin di togliergli una stella: “Quando prendi una stella Michelin sei felice, quando te la tolgono un po’ meno. Se succede devi sempre fare una riflessione, per correggerti, migliorarti. Si riparte e si ricomincia da capo”.

Carlo Cracco ospite a Verissimo

Così lo chef veneto Carlo Cracco parla a Silvia Toffanin della recente perdita di una delle sue due importanti stelle e di come sia preparato a buttarsi anima e corpo nell’avventura del suo nuovo ristorante aperto nel cuore di Milano nella Galleria Vittorio Emanuele.

Alla Toffanin che domanda se serva o meno a uno chef l’esposizione mediatica e di come lui stesso la viva, chef Cracco risponde: “Sì e no. È una parte del nostro lavoro, lo è diventata. Non bisogna pensare che sia la panacea di tutti i mali, ma credo che vada gestita. Nel mio caso – prosegue – non mi tocca. Cerco di fare bene il mio lavoro e qualche volta di fare anche un sorriso”.

Lo chef stellato si confida dalla Toffanin

Sul fatto che si vedano più chef uomini conosciuti, piuttosto che colleghe donne, il cuoco veneto vuole precisare: “Forse i cuochi maschi sono più bravi a vendersi, ma ci sono donne chef bravissime, molto in gamba, magari non sono così interessate ad apparire”. Vedi ad esempio l’entrata in scena di Antonia Klugmann che si è data il cambio proprio con Cracco nella giuria di Masterchef.