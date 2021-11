Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip, alla vigilia della nuova puntata. Tra Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani è andata in scena un nuovo scontro. Tutta colpa della nomination che l’ex Pupa ha rifilato nel precedente appuntamento all’imprenditore napoletano. Quest’ultimo ha voluto vendicarsi facendo però perdere le staffe alla inquilina.

La vendetta per Gianmaria è un piatto da servire freddo e per questo a distanza di qualche giorno dalla puntata e dalla nomination da parte di Francesca, il giovane ha deciso di vendicarsi rubandole un dolce al cioccolato – conservato gelosamente dal giorno precedente – e dando la colpa a Lulù.

Quando la Cipriani si è diretta verso il frigo con l’intento di gustarsi il suo dolcetto, si è ritrovata letteralmente a bocca asciutta. Francesca ha quindi chiesto spiegazioni a Jessica che le ha riferito di aver visto il contenitore lavato senza tuttavia darsi una spiegazione. Insieme a Manila Nazzaro, Francesca Cipriani si è messa sulle tracce del ladro di dolcetto, recandosi nella stanza arancione per chiedere spiegazioni a Gianmaria.

Manila lo ha rimproverato accusandolo di aver preso il dolce dell’inquilina sebbene sul barattolo fosse scritto chiaramente il suo nome. Anche Francesca ha reagito con stizza:

Ma te stai fuori di testa, ma perché mi hai preso il barattolo del dolce?

A quel punto Antinolfi ha tirato in mezzo Lulù asserendo:

Scusa te lo rifaccio, non l’ho letto. Ne ho visti tanti in più ho chiesto a Lulù se potevo prenderlo e lei mi ha detto di sì.

La Cipriani ci ha voluto vedere chiaro ed ha chiamato la giovane Selassié in camera per capire quale fosse la verità, ma di fronte ad un confronto a tre Francesca ha tuonato contro Gianmaria:

Lo sapevamo tutti che c’era il nome. Tu mi hai detto che hai chiesto a Lulù e lei ti ha detto di sì, impossibile. Ma cosa c’entra Lulù. Io chiedo la registrazione. Non è rispettoso, mi ridi pure in faccia. Non voglio niente ma è una questione di principio!