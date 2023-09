Nella passata edizione del GF Vip, Marcco Bellavia è stato uno dei concorrenti più discussi. Il suo è stato un percorso breve ma intenso, ma quando la sua permanenza ha iniziato a pesare sul suo stato psico fisico, Bellavia ha deciso di abbandonare definitivamente il reality. Ma oggi, cosa pensa della rinnovata edizione del Grande Fratello e dei suoi nuovi protagonisti?

Marco Bellavia contro Massimiliano Varrese: le parole sul Grande Fratello

Intervistato da Tag24, l’ex Vippone ha ammesso di fare il tifo per Beatrice Luzzi. In lei ha visto qualcosa in comune con la sua situazione nel passato GF Vip, per via degli attacchi spesso immotivati. A non andargli per niente a genio è invece Massimiliano Varrese:

C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. Ne sta passando tante per colpa di quello lì, il “guru” (ndr Massimiliano Varrese), che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione. Lei poverina è lì che resiste. […] Se avessi consigli da dare a Beatrice, le direi di continuare così perché prima o poi arriveranno i conti del televoto.

Alla luce di ciò, Bellavia ha manifestato anche le sue critiche nei confronti dell’attuale edizione del Grande Fratello:

Mi meraviglio che si sia voluto fare un Grande Fratello più pulito, ma dentro ci sono persone che non sono stinchi di santo. C’è chi si professa guru ma poi alla fine si comporta così. Definiscono Varrese un “guru”, ma mi sono chiesto è davvero così?

A suo dire, dunque, Massimiliano sarebbe un attaccabrighe dal momento che:

Un guru è uno tranquillo, che sta in silenzio, che medita e non attacca le persone. Uno che dovrebbe avere selfcontrol, pensare dieci volte prima di parlare e mai si dovrebbe permettere di dire certe cose a una donna o ad una persona in generale.

Sebbene l’intento iniziale sia stato quello di dare vita ad una edizione più pulita delle precedenti, Marco Bellavia non sembra affatto convinto che andrà avanti senza parentesi trash.