Proseguono le anticipazioni “sconvolgenti” di Uomini e Donne. Dopo aver scoperto che Ida Platano ricopre il ruolo inedito di tronista, nello studio è tornato anche Armando Incarnato.

Ecco le anticipazioni di Amici News e SuperGuidaTV che ci descrivono in maniera approfondita cosa è accaduto con l’ingresso di Armando in studio:

Spazio per gli altri dettagli:

In puntata non si è parlato né di Gemma Galgani e né di Brando Ephrikian. Cristian Forti è andato a riprendersi Virginia e Valentina.

Il trono di Ida, invece, pare prendere il via non sotto una buona stella. Su 4 ragazzi scesi con l’appuntamento al buio, a rimanere in studio ve n’è solo 1. L’unico coraggioso a rimanere è un ragazzo di 37 anni

Roberta Di Padua ha chiesto a Ida se vi era la possibilità di restaurare tra loro un rapporto di pace. La Platano pare non averne voluto sapere. Non riesce a dimenticare quanto accaduto in passato e a fidarsi di lei. Come sarà la convivenza in studio? Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono schierati questa volta con Roberta.

Cosa è accaduto tra Alessandro Vicinanza e Ida? A quanto pare è stato lui a lasciare lei.