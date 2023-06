Assurda disavventura per Armando Incarnato del trono over di Uomini e Donne. Il campano, attualmente in vacanza, ha ricevuto una multa da parte del marito di una sua fan che gli aveva chiesto la foto.

Uomini e Donne, Armando multato dal marito di una fan

“Non é la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere. Ti ho sentito quando “ridendo” e con la faccia tagliata hai detto questo è quello che fa Uomini e Donne”, ha scritto Armando tramite un post.

Poi ha continuato:

Sì, sono io, piccolo uomo che non sei altro, tua moglie però è quella che mi segue tutti i giorni da casa, e forse questa cosa ti disturba la giornata! Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto: Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui, è un po’ nervoso e non ti sopporta, io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così. Quando vedrai il post salutami la signora!

Nel video in apertura e chiusura del nostro articolo troverete, in dettaglio, cosa è successo ad Armando con la fan.