Tormentoni estate 2024, canzoni uscite il 7 giugno: Benji & Fede ci regalano “Musica Animale”, torna il duo pop

Tormentoni estate 2024: ecco tutte le canzoni uscite oggi, venerdì 7 giugno. Benji & Fede sono tornati insieme con “Musica Animale”, il nuovo singolo pronto a diventare una hit. Tormentoni estate 2024, tutte le canzoni uscite il 7 giugno Dopo l’annuncio della reunion avvenuto sui social, con un post che titolava “B&F ARE BACK” Benji …

Tormentoni estate 2024: ecco tutte le canzoni uscite oggi, venerdì 7 giugno. Benji & Fede sono tornati insieme con “Musica Animale”, il nuovo singolo pronto a diventare una hit.

Tormentoni estate 2024, tutte le canzoni uscite il 7 giugno

Dopo l’annuncio della reunion avvenuto sui social, con un post che titolava “B&F ARE BACK” Benji e Fede sono pronti al ritorno live previsto per il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano). Il concerto sarà l’occasione per Benji e Fede di ripercorrere i loro successi più grandi e presentare dal vivo il nuovo singolo Musica Animale.

Il nuovo singolo esce oggi, venerdì 7 giugno, come testimonia la storia Instagram condivisa sul profilo di Benjamin Mascolo. Musica Animale e rappresenta un viaggio alla riscoperta del pop che ha sempre caratterizzato il loro stile musicale, capace di raggiungere un vasto pubblico.

“Ci auguriamo che questo brano possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile, oltre che del nostro ritorno insieme,” hanno commentato i due artisti, che si erano separati nel 2020.

I due cantanti hanno condiviso contenuti social per i propri fan: “La reunion che tutti aspettavano”, si legge nell’ultimo post.

Con 5 album all’attivo, 17 dischi di platino, 9 dischi d’oro, oltre 1 miliardo di streaming e un concerto sold out con 150mila biglietti venduti, Benji e Fede sono pronti a conquistare ancora una volta il pubblico italiano.

Musica Animale è fuori ora ovunque! Siamo tornati. pic.twitter.com/77CSgWIL34 — Benji & Fede (@BenjieFede) June 6, 2024

Hit estate: la lista ufficiale di tutte le nuove uscite

Ricapitolando, ecco tutte le canzoni dell’estate 2024 destinate a diventare delle vere hit, la lista ufficiale: